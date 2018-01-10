سفينة شحن تصطدم بسفينة إنزال عسكرية روسية في بحر أيجه

أعلن رئيس القسم الإعلامي في أسطول البحر الأسود الروسي التابع للدائرة العسكرية الجنوبية، فياتشيسلاف تروخاتشوف، أن سفينة شحن تحمل علم سيراليون، اصطدمت يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر بسفينة "يامال" للإنزال التابعة لأسطول البحر الأسود في بحر إيجه، مشيرا إلى عدم وجود إصابات نتيجة الحادث.