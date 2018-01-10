إيران تهدد أمريكا: مستعدون لتسريع تخصيب اليورانيوم

أعلن بهروز كمالفندي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن طهران مستعدة لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم إذا ما انتهكت واشنطن الاتفاق حول النووي الإيراني.

© AP Photo/ Evan Vucci الولايات المتحدة تعلن قرارها حول الاتفاق النووي الإيراني يوم الجمعة





وأضاف بأنه إذا لم يتم تمديد نظام رفع العقوبات فإن ذلك سيكون انتهاكا لخطة العمل الشاملة المشتركة وسوف تتخذ إيران الخطوات اللازمة





وتابع: "من المهم أن نكون مستعدين بشكل جيد لأية ظروف، وبشكل أنه إذا قررت القيادة العليا فيما يتعلق بالنشاط النووي وخصوصا تسريع عملية تخصيب اليورانيوم، سيكون لدينا مثل هذا الاستعداد".





وتحدث كمالفاندي، عن المحادثة الهاتفية لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، مع مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية يوكيا أمانو، التي حذر فيها المسؤول الإيراني من أن انتهاك الاتفاق النووي من جانب الولايات المتحدة، يمكن أن يؤدي إلى خفض تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.





يذكر أن إيران والسداسية الدولية توصلتا في تموز/ يوليو 2015 في فيينا إلى اتفاق تاريخي حول تسوية القضية النووية الإيرانية. وتوجت المفاوضات الصعبة بتبني خطة العمل المشتركة الشاملة.





وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن البيت الأبيض سيعمل مع الكونغرس على إزالة "العيوب الخطيرة" للاتفاق الدولي مع إيران حول خطة العمل الشاملة المشتركة. وسبق لترامب، أن أعلن أكثر من مرة عن رغبته بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، معتبرا إياه أسوأ اتفاق وقعته الولايات المتحدة.