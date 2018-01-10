ترامب يصف نظام القضاء الأمريكي بـ"غير العادل"

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد أن عرقل قاضي اتحادي قراره بإنهاء برنامج "داكا"، الذي يحمي صغار المهاجرين، الذين جلبهم والديهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، يوم الأربعاء، نظام المحاكم الأمريكية قائلا بأنه "غير عادل".

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في تغريده له على "تويتر"، "إنه (الحكم) يظهر فقط للجميع، كيف أن نظامنا القضائي غير مكتمل وغير عادل، عندما يلجأ الخصم في قضية مثل برنامج (داكا) إلى الدائرة التاسعة ويصدر له دوما حكم في صالحه، ثم يتم نقض الحكم من قبل المحاكم العليا".

It just shows everyone how broken and unfair our Court System is when the opposing side in a case (such as DACA) always runs to the 9th Circuit and almost always wins before being reversed by higher courts. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2018

© AFP 2017/ Tiziana Fabi البابا فرنسيس في اليوم العالمي للسلام: لا تمحوا آمال المهاجرين

كان قاض أميركي قد منع إدارة ترامب أمس الثلاثاء، بصفة مؤقتة من وقف العمل ببرنامج يوفر الحماية للأطفال الذين جلبهم آباؤهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ويجنبهم خطر الترحيل من الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد قرر في أيلول/سبتمبر إلغاء البرنامج المعروف باسم "داكا". ورفع مدعون عامون ينتمون للحزب الديمقراطي ومؤسسات وأفراد سلسلة من الدعاوى القانونية للطعن في هذا القرار.

ويأتي قرار القاضي في أعقاب سلسلة من القرارات القضائية التي أصدرها قضاة أميركيون آخرون لتقييد سياسات ترامب فيما يتعلق بالهجرة ومنها قرارات حدت من تحركات الإدارة ضد المدن التي توفر حماية للاجئين.

كما أصدرت محاكم قرارات لتقليص مجال حظر فرضه على سفر مواطني عدد من الدول التي يغلب المسلمون على سكانها إلى الولايات المتحدة.

وقال القاضي في قراره إن عدد من يحميهم برنامج "داكا"، المعروفين باسم الحالمين، من الترحيل ويسمح لهم بالعمل بصفة قانونية بلغ حتى أيلول/ سبتمبر الماضي حوالي 700 ألف شخص.

وجاء قرار القاضي في الوقت الذي يحاول فيه ترامب وزعماء الكونغرس الاتفاق على إصلاحات واسعة تتعلق بالهجرة.

وبموجب هذا البرنامج، توافق الحكومة الأمريكية على تأجيل أي إجراء يتعلق بوضعهم كمهاجرين لمدة عامين.

ومعظم المهاجرين الصغار في الولايات المتحدة ينحدرون من المكسيك ودول أخرى في أمريكا اللاتينية.