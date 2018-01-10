تركيا تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بسبب الوضع في سوريا

استدعت وزارة الخارجية التركية، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أنقرة، فيليب كوسنيت، على خلفية التطورات الأخيرة في سوريا.

أنقرة — سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام تركية أن المسؤولين في الخارجية التركية بحثوا مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية التطورات الأخيرة في سوريا.

ولم تعلن السفارة التركية سبب استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أنقرة ولكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، كان قد أعرب عن غضب بلاده من دعم الولايات المتحدة الأمريكية لـ"وحدات حماية الشعب الكردية" في سوريا وتزويدها بالسلاح.

وقال تشاوش أوغلو، في تصريحات للصحافيين، إن "دعم أمريكا لوحدات حماية الشعب الكردية وتزويدها بالسلاح يعتبر من أهم الموضوعات التي تؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين"، مؤكداً أن عدم تعديل أمريكا خطأها قد يضر بالعلاقات بين البلدين.

كما أن وسائل إعلام تركية تناقلت أنباء تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لتأسيس جيش جديد تحت اسم "جيش شمال سوريا" تشكل وحدات حماية الشعب الكردية الغالبية فيه.