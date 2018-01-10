ظريف: التزام إيران بالاتفاق النووي مرهون بالتزام واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن التزام بلاده بالاتفاق النووي مرهون بالتزام أمريكا الكامل أيضا.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت على التزام إيران الكامل بالاتفاق.

وأوضح ظريف في تغريدة على "تويتر"، عقب اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن "الجميع يتفق على أهمية الالتزام بخطة العمل المشتركة".

Conferred with FM Lavrov in Moscow today; on to Brussels to engage with E3 FMs & EU High Rep Mogherini. Everyone agrees it is imperative that ALL live up to their obligations under JCPOA. IAEA has verified Iran's full compliance, but continuation will depend on full US compliance pic.twitter.com/lrDVEBmRWz — Javad Zarif (@JZarif) January 10, 2018

​وأضاف "الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت على التزام إيران الكامل بالاتفاق النووي لكن الاستمرار مرهون بالتزام أمريكا الكامل أيضا".