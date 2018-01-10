ترامب عن المحادثات مع كوريا الشمالية: من يعرف إلى أين ستقودنا

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء باحتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لكنه قال إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستؤتي النتيجة المرجوة منها.

© AFP 2017/ Majid Asgaripour الاتحاد الأوروبي يجتمع غدا مع إيران لدعم الاتفاق النووي في رسالة إلى ترامب

قال ترامب للصحفيين وفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، لدى لقائه أعضاء إدارته في البيت الأبيض: "من يعرف إلى أين ستقودنا المحادثات".

وكان البيت الأبيض قد صرح في وقت سابق إن ترامب أبلغ رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية في الوقت المناسب والظروف المواتية.

وأشار ترامب إلى أن مون أبلغه بأن المحادثات الأولية التي أجرتها كوريا الجنوبية مع نظيرتها الشمالية كانت جيدة.

وأتم ترامب "آمل أن تقود إلى نجاح من أجل العالم، ليس من أجل بلادنا فقط، وإنما من أجل العالم. وسنرى ماذا سيحدث خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة".