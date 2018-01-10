مسؤول: ترامب لا يرغب في إعفاء إيران من العقوبات ويدرس فرض قيود أخرى

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب أبدى في جلسات خاصة عدم رغبته في إعفاء إيران من العقوبات رغم توصيات من مستشارين له بأن يفعل ذلك وإنه سيسعى لاتخاذ قرار خلال اجتماع مع مساعديه لشؤون الأمن القومي غدا الخميس.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ترامب عن المحادثات مع كوريا الشمالية: من يعرف إلى أين ستقودنا

وحسب "رويترز" قال المسؤول إن كبار مستشاري ترامب سيوصونه بأن يمدد الإعفاء من العقوبات، في إطار الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، قبل أن تنقضي مهلة اتخاذ القرار يوم الجمعة.

وأضاف المسؤول أنه إذا قرر ترامب إعفاء إيران من العقوبات فسيصاحب التحرك على الأرجح عقوبات جديدة تستهدف أعمالا وأفرادا إيرانيين.