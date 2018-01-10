زلزال شدته 4.7 درجة يهز غرب إيران

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للسلطة القضائية في إيران، أن زلزالا شدته 4.7 درجة هز غرب البلاد مساء اليوم الأربعاء.

© Sputnik. Alexander Liskin زلزال بقوة 7.8 درجة يضرب ساحل هندوراس وتحذيرات من تسونامي

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، لم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الزلزال الذي وقع قرب مدينة كرمانشاه.

وكان زلزال شدته 7.3 درجة قد وقع في نفس المنطقة في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني وأودى بحياة 530 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 8000.