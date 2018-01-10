الأوضاع تشتعل مجددا في كولومبيا

قالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى إن متمردي جيش التحرير الوطني الكولومبي الماركسيين استأنفوا هجماتهم على المنشآت النفطية والقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بعد ساعات فقط من انقضاء أجل وقف إطلاق نار مع الحكومة ساهم في تقليص حدة الصراع.

وهددت الهجمات محادثات السلام المقرر استئنافها اليوم الأربعاء بين جيش التحرير الوطني والحكومة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتجرى المفاوضات في كيتو عاصمة الإكوادور منذ بداية العام الماضي في مسعى لإنهاء صراع مستمر منذ أكثر من 53 عاما لكن الرئيس خوان مانويل سانتوس أمر كبير مفاوضيه بالعودة لبوجوتا لتقييم مستقبل المحادثات.

ونفذ المتمردون هجومين بالقنابل في الساعات الأولى اليوم الأربعاء على خط أنابيب كانو ليمون النفطي الذي ينقل الخام من حقل كانو ليمون النفطي الذي تديره شركة "أوكسيدنتال بيتروليوم" إلى منطقة الكاريبي.

وقال مسؤول عسكري كبير لـ"رويترز" إن قطاعين من خط الأنابيب تعرضا لأضرار في إقليمي أراوكا وبوياكا مما أدى لتعليق عمليات الضخ.

وأضاف أن المتمردين ألقوا قنبلة على قاعدة بحرية في أراوكيتا في إقليم أراوكا مما أسفر عن إصابة جنديين.