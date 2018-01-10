النرويج تشتري أسلحة أمريكية من الجيل الخامس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن النرويج حصلت على مجموعة من الأسلحة الأمريكية بما في ذلك مقاتلات متعددة المهام من الجيل الخامس من طراز "إف-35".

واشنطن — سبوتنيك . قال الرئيس الأمريكي خلال لقائه رئيس الوزراء النرويجي، أرنو سولبرغ، في البيت الأبيض "أنني أعرف أنكم اشتريت للتو مجموعة إضافية من المعدات العسكرية بما في ذلك مقاتلات من طراز "إف-35".

ودعا ترامب النرويج "بالمشتري الممتاز" للسلع الأمريكية.

وبإمكان هذا الطراز من الطائرات المقاتلة أن يهبط عموديا، مثل الطائرات المروحية، وأن يحلق من مدرج طوله 500 قدم وليس من مطار فقط، كما أن لديه القدرة على تفادي الرادارات والتحليق لمسافات طويلة من دون الحاجة للتزود بالوقود.

وتقدر سرعة الطائرة بـ 1.6 ماخ (1960 كيلومتر بالساعة) ويصل مدى طيرانها إلى 2200 كيلومتر، وهي قادرة على حمل 16 طنا من الصواريخ، ويبلغ طولها 15.7 متر وارتفاعها 4.3 متر، و طول الأجنحة 10.7 متراً.

وتتمتع طائرة "إف-35" بالقدرة على تفادي المضادات الأرضيّة، وتتركب المقاتلة من 300 ألف قطعة، وخوذة الطيار تمكنه من رؤية الأرض في الليل والنهار ويمكنه عبرها رؤية كل أجهزة الطائرة الحيوية، وخزان الوقود يتسع لـ18000 ليتر أي ضعفي سعة خزان الوقود في طائرة "إف 16"، وعلى طاقم الطائرة ومهندسيها والطاقم الأرضي أن يعرف 500 مصطلح عن الطائرة ليتمكن من تفعيلها.