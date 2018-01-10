ألمانيا تواصل التحقيق مع رجل دين إيراني

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو جماعة معارضة تنشط في المنفى، إنه حث ألمانيا على إصدار مذكرة اعتقال عاجلة بحق شهرودي بعدما علم أن الحكومة الإيرانية حجزت سبع تذاكر طيران له ولمرافقيه على رحلة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية منتصف بحلول منتصف يوم غد.
والمحكمة الدستورية الألمانية هي الجهة التي تصدر مذكرات الاعتقال.
وأعلن المجلس الوطني، أنه تقدم بشكوى رسمية يتهم فيها شهرودي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحث برلين على منع الرجل من مغادرة ألمانيا.
وقال مكتب الادعاء الاتحادي إن أي شكوى ستخضع لمراجعة مستفيضة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الادعاء "سنستمر في المراجعة على أساس قانوني لتحديد ما إذا كان السيد شهرودي مذنبا فيما يتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بصرف النظر عن المكان الذي يوجد به".
وقال جواد دابيران المتحدث باسم المجلس إن المعلومات بشأن خطط سفر شهرودي جاءت من منظمة مجاهدي خلق التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية في الفترة بين 1997 وحتى 2012.
ولم يرد بعد أي رد من السفارة الإيرانية في برلين.
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