اتصال هاتفي بين رئيس الأركان الروسية ونظيره الأمريكي بشأن سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، بحث هاتفياً مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد الوضع في سوريا وقضايا ذات اهتمام مشترك.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة، "يوم 10 كانون الثاني/يناير 2018 جرى اتصال هاتفي بين رئيس هيئة الأركان الروسي النائب الأول لوزير الدفاع الروسي فاليري غيراسيموف مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد".

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov الدفاع الروسية تعلن تفاصيل الهجوم على قاعدتي حميميم وطرطوس في سوريا

وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا الوضع في سوريا إضافة إلى مسائل ذات اهتمام مشترك.

هذا وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 6 ديسمبر/كانون الأول، بسحب جزء من القوات الروسية في سوريا، وذلك عقب إعلانه هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي على ضفتي نهر الفرات.

ويذكر في هذا السياق أنه تم إنشاء 4 مناطق لخفض التصعيد في سوريا ضمن اتفاق بين الدول الضامنة لوقف إطلاق النار [روسيا وإيران وتركيا]، إحدى هذه المناطق تم الاتفاق حول إنشائها في إدلب وجزء من أراضي محافظة حماة، والثانية في شمال محافظة حمص، والثالثة في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، والرابعة في محافظة درعا على حدود سوريا مع الأردن.