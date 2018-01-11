ترامب لا يستبعد عودة أمريكا إلى اتفاقية باريس للمناخ

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية عودة بلاده إلى اتفاقية باريس للمناخ الذي خرجت منه في صيف عام 2017.

واشنطن — سبوتنيك . وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ، إن الاتفاقية "تعاملت مع الولايات المتحدة بشكل غير منصف للغاية".

وأضاف، أنه ليس لديه مشكلة في الموافقة على اتفاق بشأن المناخ لكن اتفاقية باريس "اتفاق سيء" وبالتالي من الممكن تصور العودة.

وتعتبر اتفاقية باريس للمناخ، أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، وقد تم التوصل إليه في الـ 12 من كانون الأول/ديسمبر 2015 في باريس، بعد مفاوضات طويلة بين ممثلين عن 195 دولة.

ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الـ 4 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعد موافقة كل الدول عليه، وضمنها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن الرئيس الأمريكي الحالي ترامب أعلن انسحاب بلاده من هذه الاتفاقية.