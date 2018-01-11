سفينة حربية إيرانية تصطدم بحاجز خرساني وفقدان 2 من طاقمها

أفادت تقارير إعلامية محلية، بأن سفينة حربية إيرانية اصطدمت بحاجز أمواج خرساني في ميناء ببحر قزوين وأن 2 من أفراد طاقمها مفقودان.

© AFP 2017/ Robert Gonzaga فقدان 30 شخصا في تصادم ناقلة نفط إيرانية مع سفينة صينية في بحر الصين الشرقي

ووفقا لـ"رويترز"، ذكر موقع "جيلنجاه" الإلكتروني الذي يركز على أخبار إقليم جيلان بشمال إيران ، أن السفينة الحربية التي يبلغ طولها 100 متر وتسمى "دامافاند" اصطدمت بحاجز الأمواج في بلدة بندر أنزلي الساحلية خلال أجواء عاصفة بلغ ارتفاع الأمواج فيها 4 أمتار.

وسقط 6 من أفراد طاقم السفينة في المياه في بادئ الأمر قبل انتشال 4 منهم.

ولم يصدر بيان رسمي بعد بشأن عدد القتلى أو المصابين في الحادث.

يذكر أن الناقلة (سانتشي) التي تديرها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية تعرضت لحادث مشابه، يوم السبت الماضي، عندما اصطدمت بالسفينة (سي.إف كريستال) الصينية التي كانت تنقل شحنة حبوب من الولايات المتحدة على بعد نحو 160 ميلا بحريا (300 كيلومتر) قبالة ساحل الصين قرب شنغهاي.