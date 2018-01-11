سرقة مجوهرات بالملايين في سطو مسلح على فندق "ريتز باريس"

قالت الشرطة الفرنسية، إن لصوصا مسلحين بالفؤوس، سرقوا يوم الأربعاء، 11 يناير/كانون الثاني، مجوهرات ربما تصل قيمتها لأكثر من خمسة ملايين دولار، من متجر في فندق "ريتز باريس" الشهير.

© Photo/ Alistair Young مسلحون مجهولون يسيطرون على فندق وسط عاصمة لاتفيا ونفذ خمسة لصوص عملية السطو في الفندق الفاخر بعد ظهر اليوم، وألقي القبض على ثلاثة منهم، فيما لاذ إثنان بالفرار، ولم تقع أي إصابات، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.





وقال مصدر بالشرطة: "الخسارة كبيرة للغاية ولم تقدر بعد"، فيما تكهن مصدر آخر بأن الخسارة تقدر بنحو 4.5 مليون يورو (5.38 مليون دولار)، ولكنه قال إنه تمت استعادة حقيبة ربما تحتوي على جزء من المسروقات.





وافتتح فندق "ريتز باريس" في عام 1898، وكان أول فندق في العاصمة الفرنسية يوفر الكهرباء في جميع أدواره، وفي دورات المياه بداخل الغرف.





ومن بين نزلاء الفندق من المشاهير، مصممة الأزياء كوكو شانيل، والمؤلف مارسيل بروست، كما كان يرتاده الكاتب الأمريكي الشهير إرنست هيمنجواي.





كما أن الأميرة البريطانية الراحلة ديانا ، قضت آخر ليلة لها في فندق "ريتز باريس"، قبل مقتلها في حادث سيارة مع عشيقها دودي الفايد، ابن محمد الفايد الذي يملك الفندق.





وليست جرائم السطو المسلح على متاجر المجوهرات بغريبة على شوارع باريس الفاخرة، قرب ساحة فندوم بوسط باريس، حيث يقع فندق "ريتز باريس".