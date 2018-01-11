بالفيديو... هبوط اضطراري لطائرة ركاب بولندية في مطار وارسو

نفذت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البولندية "لوت" اقلعت من كراكوف في جنوب بولندا متجهة إلى وارسو، مساء الأربعاء، هبوطا اضطراريا في مطار العاصمة بعدما واجهت خللا في عمل عجلاتها الأمامية.

ووفقا لـ"فرانس برس"، قال المتحدث باسم المطار هوبرت وفويسيشوفسكي، إن "المطار أغلق لمدة 4 ساعات على الأقل".

#news #video Poland: Plane makes emergency landing on belly in Warsaw: OPENN | VIDEO |… https://t.co/8thleiwfUy — ᴏᴘᴇɴɴ ʜǫ ɴᴇᴡs ®™ (@openn_eu) January 11, 2018

وبحسب المعلومات الأولية ومشاهد بثتها شبكات التلفزة المحلية، فأن الطائرة عانت لدى هبوطها من مشكلة في عجلاتها الأمامية التي ارتدت إلى الخلف فور ملامستها أرض المدرج مما جعل الطائرة تنزلق على بطنها من الجهة الأمامية.

وبحسب بيان المطار، "لم يحدث مكروه للركاب الـ 59 الذين كانوا على متنها".

My poor husband is stuck in Poland after a plane emergency landed at #Warsaw airport which is now closed. Luckily no wounded on that flight! pic.twitter.com/GkmiHPCifj — Savannah Grace (@Sihpromatum) January 10, 2018

وتعمل فرق الإنقاذ في المطار على سحب الطائرة وتنظيف المدرج قبل أن يعاد فتحه أمام بقية الطائرات.