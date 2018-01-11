ترامب يشيد بـ"تويوتا" و"مازدا"

أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بقرار صانعى السيارات اليابانيين تويوتا ومازدا ببناء مصنع سيارات جديد فى ولاية الأباما الأمريكية، مشيرا إلى جهود إدارته في مجال الاقتصاد والاستثمار.

وقال ترامب على "تويتر"، إن "التخفيضات الضريبية وتبسيط التنظيم جعل أمريكا مكان (مثالي) للاستثمار!..أخبار عظيمة: أعلنت تويوتا ومازدا أنها ستضيف 4000 وظيفة وتستثمر 1.6 مليار دولار في ولاية ألاباما، مما سيساعد اقتصادنا أن ينمو!".

Cutting taxes and simplifying regulations makes America the place to invest! Great news as Toyota and Mazda announce they are bringing 4,000 JOBS and investing $1.6 BILLION in Alabama, helping to further grow our economy! pic.twitter.com/Kcg8IVH6iA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2018

وكانت شركتا تويوتا ومازدا اليابانيتان لصناعة السيارات، قد أعلنا، أمس الأربعاء، أنهما ستبنيان مصنعا في مشروع مشترك بقيمة 1.6 مليار دولار لتجميع السيارات في ولاية آلاباما الأمريكية سيوظف ما يصل إلى 4 آلاف عامل.

وقالت الشركتان، إن المصنع، الذي سينتج 300 ألف مركبة سنويا، من المنتظر افتتاحه في 2021 في موقع مساحته 2500 فدان على بعد حوالي 14 ميلا من مصنع تويوتا للمحركات في هانتسفيل.

© AP Photo/ John Locher, File ترامب يهدد "تويوتا": على جثتي

وتعتزم تويوتا تصنيع سيارات كورولا في المصنع، في حين ستصنع مازدا سيارات رباعية الدفع.

وتقدم آلاباما حوافز ضريبية لم يعرف حتى الآن قيمتها الإجمالية. وقال مصدر على دراية بالأمر إن من المتوقع أن تبلغ حوالي مليار دولار على مدى بضع سنوات، بحسب "رويترز".

ومن بين الولايات الأمريكية، فأن آلاباما هي بالفعل 5 أكبر منتج للسيارت والشاحنات الخفيفة. وتوجد 57 ألف وظيفة في قطاع تصنيع السيارات بالولاية.

وأشارت مازدا وتويوتا إلى أنهما ما زالتا تحتاجان إلى موافقات وإذن من هيئات مكافحة الاحتكار للمشروع المشترك الجديد. وأعلنت الشركتان في أغسطس/ آب تحالفا رأسماليا وتخططان لتطوير مشترك لتكنولوجيا السيارات الكهربائية.

يذكر أن مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 2 % في 2017 بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق في 2016، ومن المتوقع أن تواصل المبيعات التراجع في 2018، لذلك توجد مخاوف من أن المصنع الجديد قد يفاقم الطاقة الإنتاجية الفائضة ويضع ضغوطا على أسعار السيارات.