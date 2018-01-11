اليابان تحتج على وجود سفينة حربية صينية قرب جزر متنازع عليها

قدمت اليابان احتجاجا إلى الصين، اليوم الخميس، بعد أن رصدت سفينة حربية صينية قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي، داعية الصين إلى تجنب القيام بأفعال قد تقف في طريق تحسين العلاقات الثنائية.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن فرقاطة صينية رصدت في مياه محاذية لأراض يابانية حول جزر تعرف باليابانية باسم سينكاكو وبالصينية باسم دياويو. ولم تدخل الفرقاطة المياه الإقليمية اليابانية. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة أن غواصة أجنبية رُصدت في ذات المنطقة، أمس الأربعاء، واليوم الخميس، دون أن تحدد هويتها. وغادرت القطعتان المنطقة بحلول، ظهر اليوم الخميس.

ونشب نزاع منذ أمد طويل بين اليابان والصين على الجزر الصغيرة غير المأهولة التي تسيطر اليابان عليها لكن الصين تطالب بالسيادة عليها.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي: "نود أن نحث الصين بقوة على الامتناع عن فعل أي أمر يعرقل تحسن العلاقات الثنائية".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن المدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بالوزارة التقى بالسفير الصيني تشنغ يونغ هوا بمقر الوزارة للتعبير عن قلقه العميق من الخطوة.

وأضاف البيان أن السفير الصيني رد على الاحتجاج بتكرار موقف الصين من الجزر.

وترفض الصين عادة انتقاد اليابان لتسيير مثل تلك الدوريات وتقول إن سفنها لها كل الحق للعمل فيما تصفه الصين بمياهها الإقليمية.