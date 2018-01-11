دعوة ألمانية لأمريكا لفصل الاتفاق النووي الإيراني عن القضايا الأخرى

دعا وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل الولايات المتحدة لاعتبار الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، مسألة منفصلة عن برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية وعن دورها في الحرب السورية.

© AFP 2017/ Majid Asgaripour الاتحاد الأوروبي يجتمع غدا مع إيران لدعم الاتفاق النووي في رسالة إلى ترامب

وبحسب "رويترز"، قال غابرييل قبل اجتماعه مع نظرائه الإيراني والبريطاني والفرنسي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "علينا فصل أمرين عن بعضهما: نريد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران… و(فصله عن) الدور الشائك الذي تلعبه إيران في المنطقة".

وأضاف غابرييل، الذي دأب على توجيه انتقادات صريحة للسياسة الخارجية الأمريكية منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة قبل عام: "إن الولايات المتحدة على صواب في التعامل مع المخاوف المتعلقة باستراتيجية إيران في الشرق الأوسط".