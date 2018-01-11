نتنياهو يعلن عن لقاء له مع ترامب في مارس المقبل

© Sputnik. Sergey Guneev نتنياهو يطالب محمود عباس بإدانة مقتل مستوطن إسرائيلي ويتهمه بتشجيع الإرهاب

وقال نتنياهو خلال مؤتمر اقتصادي، اليوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني، في القدس إن "هناك لقاء قريب مع الرئيس ترامب في مارس المقبل".

يذكر أن قرار ترامب الأخير، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، أثار جدلا واسعا دوليا وشعبيا، وفجر تظاهرات واحتجاجات راح ضحيتها العشرات.