"رايدر" الأمريكية ضد "إس-400" الروسية

وقالت مجلة "شتيرن" الألمانية إن قاذفة القنابل الأمريكية المُنتظرة "بي-21" الملقّبة بـ"رايدر" ستتيح للطيران الأمريكي السيطرة في الجو واختراق شبكة الدفاعات الجوية الروسية.

الآن تتحدى وسائل الدفاع الجوي الحديثة، وبالأخص "إس-400" الروسية، "التفوق الأمريكي"، لكن مع ظهور قاذفة القنابل المتفوقة "بي-21" سيكون بمقدور أمريكا السيطرة على السماء بشكل كامل "وخرق الدفاعات الجوية الروسية" عند الضرورة حسب المجلة الألمانية.

ويُفترض أن تكون قاذفة "رايدر" قادرة على مهاجمة الهدف في أي بقعة على الأرض.

ومن المتوقع أن تكون طائرة "بي-21" بمثابة الرد على التقدم في مجال أجهزة الرادار وصواريخ أرض/جو، إذ يُفترض أن تكون الطائرة الأمريكية الجديدة "خفية" يتعذر على أي رادار اكتشافها.

ويخطط لتسليم القوات الجوية الأمريكية 80 أو 100 طائرة ملقَّبة بـ"رايدر" في منتصف عشرينات القرن الـ21.