ماكرون: فرنسا تلقت العام الماضي 100 ألف طلب لجوء

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس 11 يناير/ كانون الثاني، إن بلاده تلقت رقما قياسيا من طلبات اللجوء.

© REUTERS/ PASCAL ROSSIGNOL ماكرون: لبنان أول متلق للمساعدات الفرنسية لمواجهة أزمة اللاجئين

باريس- سبوتنيك . وأوضح الرئيس ماكرون، قائلا "فرنسا تلقت العام الماضي 100 ألف طلب لجوء وهذا رقم قياسي".

كما ذكر ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني في العاصمة روما، أن بلاده تشهد موجات غير مسبوقة من الهجرة.

وكان ماكرون قد بدأ زيارة إلى إيطاليا، أمس الأربعاء، إذ يشارك في اجتماع قمة لدول جنوب البحر المتوسط دعا إليه جنتيلوني لمناقشة مشكلات منها الهجرة والنمو.