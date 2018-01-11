نتنياهو يزور الهند

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، سيبدأ زيارة إلى الهند مساء يوم السبت المقبل، تمتد 4 أيام ترتدي أهمية خاصة في ضوء العلاقات المزدهرة بين نيودلهي وتل أبيب مؤخرا.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE نتنياهو يعلن عن لقاء له مع ترامب في مارس المقبل

ووفقا لوكالة "رويترز"، سيرافق نتنياهو خلال زيارته 130 رجل أعمال ومسؤول من نحو 100 شركة في مختلف القطاعات، من ضمنها الصناعات العسكرية والزراعة والماء.

وتأتي الزيارة بعد نحو نصف عام من أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى إسرائيل، وصفت بالتاريخية وتوجت العلاقات بين البلدين التي تشهد تطورا في كافة المجالات وأهمها العسكرية والأمنية والتعاون المخابراتي، بالإضافة للتجاري المزدهر في قطاعات كثيرة.

وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن برنامج زيارة نتنياهو يبدأ باستقبال رسمي بحضور نظيره الهندي ناريندرا مودي في مقر رئاسة الوزراء، ولقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الهندية.

كما سيقام لنتنياهو حفل استقبال رسمي في قصر الرئيس الهندي "رام نات كوفيند" في نيودلهي، وسيشارك نتنياهو في افتتاح مؤتمر "رايزينا"، إضافة إلى لقاء مع الجالية اليهودية في مومباي، ولقاء مع كبار المجتمع الهندي.

وقبيل زيارة نتنياهو أعلنت شركة "رفائيل" الإسرائيلية للأسلحة مطلع الشهر الجاري أن الحكومة الهندية أبلغتها رسمياً إلغاء صفقة ضخمة كانت ستبرم بين الطرفين، بقيمة نصف مليار دولار أمريكي، والتي كان من المفترض أن تحصل بموجبها على 8 آلاف صاروخ مضاد للدبابات من طراز " سبايك و300 قاذفة صواريخ.

يذكر أن إسرائيل والهند وقعتا في نيسان/ أبريل الماضي، اتفاقية عسكرية، تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار أمريكي، تضمن تزويد الهند على مدى عدة سنوات، بصواريخ متوسطة المدى جو- أرض، ومنصات إطلاق وتكنولوجيا اتصالات.