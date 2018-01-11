الرئيس الصيني يدعو إلى الولاء المطلق للحزب الشيوعي

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، إلى التطبيق الحرفي لسياسة الحزب الشيوعي والولاء المطلق من جانب المسؤولين وذلك في خطاب جماهيري دار حول الانضباط والفساد بثه التلفزيون في مختلف أنحاء البلاد.

© Sputnik. Iliya Pitalev الرئيس الصيني يتعهد بأن يخرج سكان الأرياف من نطاق الفقر

وبحسب "رويترز"، كان الرئيس شي الذي يشغل منصبه منذ أكثر من 5 سنوات قد اكتسب سلطات إضافية أكثر من الزعماء الذين شغلوا المنصب في الفترة الأخيرة وشن حربا على الفساد في الحزب الشيوعي الحاكم. كما شدد على الجهود الرامية لضمان انضباط كوادر الحزب واستقامتها ونزاهتها.

ومع ذلك فقد كانت دعوته اليوم للانضباط التام غير معتادة في فظاظتها.

وقال في الكلمة الموجهة إلى القيادة المركزية للحزب وفقا لتلفزيون الدولة "عندما يتخذ مركز الحزب قرارا يتعلق بالسياسة فعلى كل لجان الحزب أن تطبقه بحذافيره".

وأضاف أنه لا بد من محاسبة المسؤولين الذين يتقاعسون عن تنفيذ واجباتهم السياسية.

وأكد من جديد أن لا هوادة في الجهود الرامية لمعالجة الفساد المتأصل في الحزب.