تركيا تجتمع مع أمريكا وكندا بشأن كوريا

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، سيزور مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وفانكوفر الكندية بين 11 و14 يناير/ كانون الثاني، للمشاركة في اجتماع وزاري حول الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

© REUTERS/ Umit Bektas أنباء حول اعتقال مشتبه به في قضية مقتل السفير الروسي لدى تركيا

أنطاليا — سبوتنيك . وقالت الخارجية التركية في بيان لها "سيشارك وزير الخارجية تشاوش أوغلو في اجتماع حول الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والذي سيعقد في 15 و16 كانون الثاني/ يناير الجاري برعاية وزيري خارجية أمريكا وكندا".

وتابع البيان "كما سيزور تشاوش أوغلو مدينتي لوس أنجلوس و وفانكوفر بين 11 و14 كانون الثاني/يناير الجاري قبيل الاجتماع الوزراي المذكور وسيلتقي أوساط العمل والإعلام والسياسة في المدينتين، ومن المنتظر أن يحضر فعاليات تنظمها مؤسسات الفكر والجامعات".

كما يخطط وزير الخارجية تشاوش أوغلو لافتتاح القنصلية التركية في مدينة فانكوفر الكندية حسب البيان.

ومن المنتظر أن يجري تشاوش أوغلو لقاء مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون على هامش الاجتماع الوزاري حول الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، حسب وسائل إعلام تركية.

هذا وقد توترت العلاقات بين تركيا وأمريكا بسبب الدعم الذي تقدمه واشنطن للمسلحين الأكراد في سوريا وتقاعسها عن إعادة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016.

وكانت الخارجية التركية استدعت أمس الأربعاء القائم بأعمال السفارة الأميركية في أنقرة فيليب كوسنيت بسبب الوضع في سوريا وأبلغته انزعاج أنقرة بسبب تدريب الولايات المتحدة الأميركية عناصر وحدات حماية الشعب الكردية على السلاح.