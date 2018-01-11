تركيا تجتمع مع أمريكا وكندا بشأن كوريا

وتابع البيان "كما سيزور تشاوش أوغلو مدينتي لوس أنجلوس و وفانكوفر بين 11 و14 كانون الثاني/يناير الجاري قبيل الاجتماع الوزراي المذكور وسيلتقي أوساط العمل والإعلام والسياسة في المدينتين، ومن المنتظر أن يحضر فعاليات تنظمها مؤسسات الفكر والجامعات".
كما يخطط وزير الخارجية تشاوش أوغلو لافتتاح القنصلية التركية في مدينة فانكوفر الكندية حسب البيان.
ومن المنتظر أن يجري تشاوش أوغلو لقاء مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون على هامش الاجتماع الوزاري حول الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، حسب وسائل إعلام تركية.
هذا وقد توترت العلاقات بين تركيا وأمريكا بسبب الدعم الذي تقدمه واشنطن للمسلحين الأكراد في سوريا وتقاعسها عن إعادة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016.
وكانت الخارجية التركية استدعت أمس الأربعاء القائم بأعمال السفارة الأميركية في أنقرة فيليب كوسنيت بسبب الوضع في سوريا وأبلغته انزعاج أنقرة بسبب تدريب الولايات المتحدة الأميركية عناصر وحدات حماية الشعب الكردية على السلاح.
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