البيت الأبيض: أمريكا ترحب بتدمير ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيميائية في ليبيا

قال البيت الأبيض إن أمريكا ترحب بتدمير ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيميائية في ليبيا، وتدعو سوريا للتخلص من كل الأسلحة الكيميائية.

© AFP 2018/ Andrew Caballero-Reynolds واشنطن تطرح مشروع قرار لتمديد تحقيق هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا

ذكرت وكالة "رويترز" أن البيت الأبيض هنأ ليبيا، اليوم الخميس 11 يناير/ كانون الثاني، بعد تدميرها ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيميائية.

ودعا البيت الأبيض سوريا إلى التخلص بشكل تام من برنامجها للأسلحة الكيميائية.

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "واشنطن تهنئ ليبيا بتدميرها آخر ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيميائية الذي يعود إلى عهد معمر القذافي".

وأضافت: "ندعو سوريا إلى تفكيك برنامجها للأسلحة الكيميائية بشكل تام وضمان عدم إمكانية استخدام تلك الأسلحة بعد الآن ضد الشعب السوري".