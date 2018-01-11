البنتاغون يعتبر قناة الاتصال مع العسكريين الروس وسيلة فعالة لمنع نشوب صدامات في سوريا

كما وصف ماكينزي المحادثة الهاتفية التي أجراها، يوم أمس الأربعاء، رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد، بـ"الصريحة جدا".
ويذكر أن غيراسيموف ودانفورد بحثا الوضع في سوريا إضافة إلى مسائل ذات اهتمام مشترك.
هذا وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 6 ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، بسحب جزء من القوات الروسية في سوريا، وذلك عقب إعلانه هزيمة تنظيم "داعش" على ضفتي نهر الفرات.
ويذكر في هذا السياق أنه تم إنشاء 4 مناطق لخفض التصعيد في سوريا ضمن اتفاق بين الدول الضامنة لوقف إطلاق النار (روسيا وإيران وتركيا)، إحدى هذه المناطق تم الاتفاق حول إنشائها في إدلب وجزء من أراضي محافظة حماة، والثانية في شمال محافظة حمص، والثالثة في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، والرابعة في محافظة درعا على حدود سوريا مع الأردن.
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