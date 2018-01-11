البنتاغون يعتبر قناة الاتصال مع العسكريين الروس وسيلة فعالة لمنع نشوب صدامات في سوريا

صرح ممثل لجنة رؤساء هيئات الأركان للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال كينيت ماكينزي، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتبر قناة الاتصال مع العسكريين الروس الخاصة بمنع حدوث حالات صدام بين الطرفين في سوريا، فعالة.

© Sputnik. Ministry of defence of the Russian Federation التحالف بقيادة واشنطن يؤكد مواصلة الاتصال مع روسيا لمنع وقوع حوادث في سوريا

واشنطن — سبوتنيك . وقال ماكينزي ردا على سؤال الصحفيين حول ما إذا كانت قد تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا "نحن نحافظ على مختلف مستويات الاتصالات مع الروس بشأن ما يحدث في سوريا. ولعل الأكثر فعالية في هذه المستويات، هي تلك التي يناقش فيها تجنب حدوث حالات صدام. وأعتقد أن هذه الوسيلة ما زالت على قيد الحياة وفعالة بشكل عام".

كما وصف ماكينزي المحادثة الهاتفية التي أجراها، يوم أمس الأربعاء، رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد، بـ"الصريحة جدا".

ويذكر أن غيراسيموف ودانفورد بحثا الوضع في سوريا إضافة إلى مسائل ذات اهتمام مشترك.

هذا وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 6 ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، بسحب جزء من القوات الروسية في سوريا، وذلك عقب إعلانه هزيمة تنظيم "داعش" على ضفتي نهر الفرات.

ويذكر في هذا السياق أنه تم إنشاء 4 مناطق لخفض التصعيد في سوريا ضمن اتفاق بين الدول الضامنة لوقف إطلاق النار (روسيا وإيران وتركيا)، إحدى هذه المناطق تم الاتفاق حول إنشائها في إدلب وجزء من أراضي محافظة حماة، والثانية في شمال محافظة حمص، والثالثة في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، والرابعة في محافظة درعا على حدود سوريا مع الأردن.