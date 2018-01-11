الخارجية الأمريكية: سنخبر روسيا والصين بنتائج لقاء فانكوفر

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن سوف تخبر روسيا والصين بنتائج اللقاء الوزاري حول كوريا الشمالية في فانكوفر.

© AP Photo/ Ng Han Guan الصين لا تعتزم المشاركة في لقاء فانكوفر حول كوريا الشمالية وتراه غير مثمر

واشنطن- سبوتنيك. قال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية برايان هوك: "سوف نقدم تقريرا لهم حول هذا اللقاء الوزاري".

وأضاف: "كان لدينا مباحثات مع روسيا والصين حول هذا اللقاء".