ترامب: قد يكون لدي علاقات جيدة جدا مع كيم جونغ أون

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني، بأنه من المحتمل أن يكون لديه علاقات جيدة للغاية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ترامب عن المحادثات مع كوريا الشمالية: من يعرف إلى أين ستقودنا

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال":

ربما أكون على علاقة جيدة مع كيم جونغ أون، لدي علاقات مع الناس، أعتقد أنكم فوجئتم.

وفي الوقت نفسه، رفض رئيس البيت الأبيض التعليق على ما اذا كان قد تواصل في وقت ما مع زعيم كوريا الشمالية. وقال "لا أريد التعليق على هذا، لا أقول أنني تواصلت معه أم لا، أنا فقط لا أريد التعليق".

في سياق متصل، قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون امتلاك سلاح نووي جنب العالم حربا نووية.

وأضافت المجلة، في تقرير لها أمس الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني: "إعلان زعيم كوريا الشمالية انتصاره على أمريكا باكتمال قوته النووية، ثم مده غصن زيتون إلى كوريا الجنوبية يمكن اعتباره سببا في حماية العالم من حرب نووية".