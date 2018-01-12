رئيسا الأركان العامة للولايات المتحدة والصين يناقشان قضايا التعاون الثنائي

ناقش رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد، مع نظيره الصيني الجنرال لي زوتشين، قضايا التعاون الثنائي.

© REUTERS/ Jonathan Ernst البنتاغون يدعو قطر لتخفيف التوتر في منطقة الخليج

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لهيئة الأركان المشتركة: "إن المحادثات خصصت للقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك آلية الحوار الاستراتيجي المشترك، واستندت أيضا إلى المناقشات، التي بدأها رئيسا الولايات المتحدة والصين خلال اجتماعهما في بكين العام الماضي".

وتؤكد الهيئة على أن المحادثة، التي جرت في نظام مؤتمر فيديو: "لم تكن مخصصة لكوريا الشمالية أو لأية دولة أخرى أو موضوع غير حكومي".

وكان دانفورد قد أجرى قبل ذلك محادثة مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، الذي ناقش معه أيضا قضايا التعاون الثنائي والوضع في سوريا.