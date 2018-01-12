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06:44 12 يناير/ كانون الثاني 2018
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    الرئيس الفنزويلي

    الرئيس الفنزويلي يأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المعارضة

    © REUTERS/ MARCO BELLO
    العالم
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    أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المعارضة في سياق المفاوضات في جمهورية الدومينيكان، وإن وفد الحكومة الفنزويلية والمعارضة، وكذلك الوسطاء هم الآن في مبنى وزارة خارجية الدومينيكان في سانتو دومينغو.

    فنزويلا
    © AFP 2018/ Federico Parra
    المعارضة في فنزويلا ترشح ممثل واحد عنها في انتخابات 2018
    المكسيك — سبوتنيك. ونقلت قناة "غلوبوفيزيون" بيان مادورو، في كاراكاس: "إن شاء الله، سوف يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي، لأننا على استعداد، أنا رجل كلمة".

    وقال مادورو، إن السلطات تمكنت من منع اندلاع موجة جديدة من العنف في البلاد، يزعم ان المعارضة خططت لها.

    وأضاف مادورو: "نحن قبضنا على مجموعة من مثيري أعمال الشغب، التي يمولها حزب "العدالة — قبل كل شيء"، كان عليهم البدء في تنفيذ خطة أعمال الشغب في شرق كاراكاس".

    وعد رئيس فنزويلا أيضا توفير الضمانات الكاملة لإجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2018، كما طلبت المعارضة ذلك، في وقت سابق.

    يذكر، أن الجمعية التأسيسية، التي تم انتخاب أعضائها في نهاية تموز/يوليو الماضي، وبادر إلى تأسيسها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أصبحت هيئة عليا للسلطة في البلاد. ومن المقرر أن تقوم الجمعية بتعديل الدستور، وذلك في ظل سيطرة المعارضة على البرلمان.

    ورفضت المعارضة منذ البداية فكرة تأسيس الجمعية ولم تعترف بنتائج انتخاباتها. وساهم الخلاف بشأن الجمعية التأسيسية في تصعيد حدة النزاع بين السلطة والمعارضة في فنزويلا، التي تشهد احتجاجات ومواجهات منذ بداية نيسان/أبريل الماضي، تأتي على خلفية أزمة اقتصادية وسياسية حادة. وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 120 شخصا.

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    الكلمات الدلالية:
    احتجاجات, السلطة, نزاع, حزب, المعارضة, اتفاق, أخبار, الرئيس الفنزويلي, فنزويلا
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