صحفي في بلومبيرغ: ترامب سيمدد تخفيف العقوبات على إيران

قال صحفي في شبكة بلومبيرغ الأمريكية على تويتر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تمديد تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية عام 2015 مع الولايات المتحدة وقوى عالمية.

© AP Photo/ Luis M. Alvarez واشنطن: نعتزم محاربة وجود إيران في سوريا بمساعدة عقوبات شديدة

وذكرت رويترز أن أمام ترامب مهلة تنقضي، اليوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني، لاتخاذ قرار بشأن العقوبات، وكان ترامب قد تعهد بإلغاء الاتفاق النووي، ويعني اتخاذ الرئيس الأمريكي قرارا بوقف تخفيف العقوبات إنهاء الاتفاق الذي يفرض قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الغربية عن كاهلها.

وقال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إنه إذا قرر ترامب إعفاء إيران من العقوبات فسيصاحب التحرك على الأرجح عقوبات جديدة تستهدف أعمالا وأفرادا إيرانيين، وأشار الصحفي في بلومبيرغ أمس الخميس إلى أن البيت الأبيض سيعلن قرار ترامب اليوم الجمعة.

في سياق متصل، أعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان رسمي عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس 11 يناير/كانون الثاني، تطرقا فيه لموضوع العلاقات مع إيران وللاتفاق النووي.