"صفقة سيئة" تدفع ترامب لإلغاء زيارته إلى تلك الدولة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني، إلغاء زيارته إلى تلك الدولة، بسبب ما وصفه بـ"الصفقة السيئة".

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS صحفي في بلومبيرغ: ترامب سيمدد تخفيف العقوبات على إيران

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أشار فيها إلى أنه ألغى زيارته المخطط لها إلى لندن، بسبب "صفقة سيئة" بشأن السفارة الأمريكية الجديدة.

وقال ترامب في تغريدة: "السبب وراء إلغاء رحلتي إلى لندن هو أنني لست من المتيمين بإدارة أوباما، التي اشترت في وقت سابق أفضل وأرقى موقع للسفارة في لندن لـ"الفول السوداني"، كلف بناء سفارة جديدة في موقع جديد فقط 1.2 مليار دولار، إنها فعلا صفقة سيئة، ويريدوني أن أقص شريط افتتاحها، لا!".

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

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وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قالت، في وقت سابق، إن ترامب ينوي افتتاح السفارة الأمريكية الجديد، في شهر فبراير/شباط المقبل.

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي ألغى تلك الرحلة، لأنه لم يشعر بالارتياح من الاستقبال، الذي سيحظى به في المملكة، خاصة وأنه قيل له إنه لن يتمكن من مقابلة الملكة إليزابيث، خلال زيارته.