مقتل 9 وإصابة 28 آخرين غالبيتهم عراقيين في انقلاب حافلة شرقي تركيا

© AP Photo/ Hadi Mizban الحقيقة الكاملة للكارثة التي هددت بمحو العراق(صور)

سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحافلة كانت تقل ركابا عراقيين من إسطنبول إلى مدينة إربيل شمالي العراق، لافتة إلى أن سبب الحادث لم يتضح بعد.

وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" إن "الحافلة التي كانت تقل ركاباً عراقيين هي حافلة تابعة لشركة "ميترو للسياحة والسفر" التركية موضحاً أن الحادث وقع بسبب فقدان السائق تركيزه وسيطرته على الحافلة".

وأشار المصدر إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة في الحادث.

هذا وقد زعمت وسائل إعلام تركية أن الحافلة كانت تحمل لوحة عراقية.‎

في سياق آخر، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، سابقا، بأن وزارة التخطيط عملت مؤخرا على إحصاء الآثار والدمار، الذي تعرضت له مناطق محررة من تنظيم "داعش"، ووضعت الدراسة، التي أقرها مجلس الوزراء، المسمى بـ"الوثيقة الوطنية لإعادة الإعمار"، حددت فيها الأضرار والدمار، وأيضا حددت المبالغ المطلوبة لإعادة تأهيل كلفة هذه القطاعات في المدن المحررة، وقدرت الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الحكومية والبنى التحتية والقطاع الخدمي، والمباني العامة، وقدرت تكلفة إعادة الإعمار وإعادة التأهيل بـ100 مليار دولار.

وخلص الحديثي إلى القول إن "هذا المبلغ من المفترض أن تعمل الحكومة العراقية على مدار 10 سنوات من خلال هذا الوثيقة لإعادة تأهيل هذه المناطق بصورة تدريجية متصاعدة، من خلال رد هذا المبلغ على سنوات متتابعة حتى نهاية عام 2027"، مؤكدا أن هذه الأضرار لا تشمل الأضرار، التي تعرضت لها الممتلكات الخاصة، وممتلكات المواطنين في هذه المدن والمناطق.

يشار إلى أن الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء العراقي كانت قد أكدت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، أن برنامج إعادة الإعمار في العراق سيغطي جميع المحافظات، مشيرة إلى أن إعادة الإعمار الشامل أصبحت هدفا أساسيا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي.