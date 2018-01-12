تركيا تقول إن مواطنيها المسافرين لأمريكا يواجهون خطر الاعتقال التعسفي

قالت وزارة الخارجية التركية إن المواطنين الأتراك الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة يواجهون خطر الاعتقال التعسفي وعليهم أن يعيدوا النظر في خططهم للسفر واتخاذ احتياطاتهم إذا قرروا ذلك.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov الحزب الحاكم يمنح تركيا نظام الدفاع الجوي الأكثر كفاءة في العالم

وأدانت هيئة محلفين أمريكية هذا الشهر مصرفيا تركيا بتهمة مساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأمريكية في قضية سببت توترا في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. ووصفت تركيا القضية بأن لها دوافع سياسية، بحسب ما نقلته "رويترز".

وذكرت وزارة الخارجية في بيان للتحذير من السفر على موقعها الإلكتروني بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني، أن الولايات المتحدة شهدت في الآونة الأخيرة زيادة في الهجمات الإرهابية والأحداث العنيفة.

وقد توترت العلاقات بين تركيا وأمريكا بسبب الدعم الذي تقدمه واشنطن للمسلحين الأكراد في سوريا وتقاعسها عن إعادة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 تموز/ يوليو 2016.

وكانت الخارجية التركية استدعت، سابقا، القائم بأعمال السفارة الأميركية في أنقرة فيليب كوسنيت بسبب الوضع في سوريا وأبلغته انزعاج أنقرة، بسبب تدريب الولايات المتحدة الأمريكية عناصر وحدات حماية الشعب الكردية على السلاح.