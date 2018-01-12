تركيا تقول إن مواطنيها المسافرين لأمريكا يواجهون خطر الاعتقال التعسفي

وذكرت وزارة الخارجية في بيان للتحذير من السفر على موقعها الإلكتروني بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني، أن الولايات المتحدة شهدت في الآونة الأخيرة زيادة في الهجمات الإرهابية والأحداث العنيفة.
وقد توترت العلاقات بين تركيا وأمريكا بسبب الدعم الذي تقدمه واشنطن للمسلحين الأكراد في سوريا وتقاعسها عن إعادة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 تموز/ يوليو 2016.
وكانت الخارجية التركية استدعت، سابقا، القائم بأعمال السفارة الأميركية في أنقرة فيليب كوسنيت بسبب الوضع في سوريا وأبلغته انزعاج أنقرة، بسبب تدريب الولايات المتحدة الأمريكية عناصر وحدات حماية الشعب الكردية على السلاح.
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