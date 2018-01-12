صور للأقمار الصناعية ترصد استعدادات "مريبة" من تلك الدولة للحرب العالمية الثالثة

كشفت صور جديدة للأقمار الصناعية عن رصد استعدادات "مريبة" يمكن وصفها بأنها استعدادات للحرب العالمية الثالثة.

© AFP 2018/ Ciara Wymbs/ US Air Force "بي - 2"... سلاح أمريكي يمكنه قتل زعيم كوريا الشمالية

نشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية تقريرا يتضمن مجموعة من الصور، التي ترصد وجود أنشطة جديدة "مريبة" بالقرب من المواقع النووية في كوريا الشمالية

وتظهر تلك الصور حفر بيونغ يانغ نحو 38 نفقا سريا كبيرا بالقرب من مناطقها النووية، ما يوحي باستعدادات لأنشطة غريبة.

كما رصدت صور الأقمار الصناعية أيضا نحو 9 عربات تعدين، وسيارات وعمال، بالقرب من أحد الأنفاق الكبرى، ما يوحي بأن كوريا الشمالية على أعتاب إجراء المزيد من التجارب النووية.

World War 3: Fresh activity at North Korea nuclear site satellite images reveal https://t.co/o6NGDbJRHs pic.twitter.com/6Et8ym963T — Daily Express (@Daily_Express) January 12, 2018

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ومن المتوقع أن تتسبب إجراء التجارب النووية الجديدة من بيونغ يانغ في المزيد من التضييق والعقوبات عليها، وربما يتجه التصعيد ليصل إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة وجيرانها في شبه الجزيرة الكورية.

وأظهرت الصور أن تلك الأنشطة "المريبة" تتركز عند البوابة الشمالية والبوابة الغربية وعلى طول الجانب الجنوبي.

Is Kim planning another nuke test? Satellite images show more activity at North Korea’s testing site — https://t.co/b1LjS9mlOi pic.twitter.com/34jld12VEl — Constitutional Drunk (@USSANews) January 12, 2018

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وكانت البوابة الشمالية، هي موقع التجارب النووية الخمس الأخيرة، ولكن يبدو أن الصور أظهرت أنشطة مختلفة غير طبيعية في المناطق النووية الأخرى.

وأشار التقرير البريطاني إلى أن هناك نشاطات إضافية أخرى عند البوابة الغربية، منذ بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونقلت "الديلي إكسبريس" عن مصادر في أجهزة استخبارات كوريا الشمالية، قولهم إن البناء استؤنف حاليا في نفق رابع بالبوابة الغربية، ما يجعل احتمالية استخدامها حاليا أمرا صعبا.

China 'selling oil to North Korea' in shocking satellite images DESPITE sanctions https://t.co/TbfmhOrr2c pic.twitter.com/0IO7Q4PRiG — Daily Express (@Daily_Express) December 28, 2017

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ورغم ما يشاع عن احتمالية التقارب بين الكوريتين، وقرب الحوار بين بيونغ يانغ وسيؤول، إلا أن الخبير والأكاديمي ألكسندر فورنتسوف، يرى أن بيونغ يانغ مقتنعة أن واشنطن تنتظر فقط اللحظة السانحة كي توجه لها ضربة قاصمة.

وقال فورنتسوف: "كوريا الشمالية مقتنعة أن الحرب على وشك أن تبدأ فالجنود ينامون من دون إزالة أحذيتهم".

وتابع قائلا: "المسؤولون الكوريون الشماليون يخشون من أن الولايات المتحدة تسعى لأن تحرك ساحة المعركة للقيام بعملية عسكرية ضد الشمال، لذلك هم يعتبرون ذلك نوع من الحرب الوقائية ، وسلاح الردع اللازم".

ومضى بقوله:

"لذلك وسط دعاوى التهدئة الأخيرة، كوريا الشمالية لم تنخدع، وتستعد بنشاط للحرب".