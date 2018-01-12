لافروف وظريف يبحثان الأوضاع السورية قبيل مؤتمر الحوار في سوتشي

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني، إن الوزير سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف بحثا الأوضاع السورية قبيل مؤتمر الحـــوار الوطني السوري الذي سيعقد في سوتشي.

© AFP 2018/ ADEM ALTAN تركيا تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول المتفقة حول سوريا بعد اجتماع سوتشي

موسكو- سبوتنيك. وأعلنت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن وزيري الخارجية، الروسي والإيراني بحثا اليوم هاتفيا الأوضاع في سوريا قبيل مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب انعقاده في سوتشي الروسية.

وجاء في بيان الخارجية: "قبيل مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب في سوتشي، استمر تبادل الآراء حول الأوضاع في سوريا مع التركيز على البحث عن سبل التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 برعاية الأمم المتحدة".