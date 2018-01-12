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13:58 12 يناير/ كانون الثاني 2018
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    المعارضة في فنزويلا

    فنزويلا تشهد أعمال نهب جماعية للمتاجر والممتلكات العامة (فيديو)

    © REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins
    العالم
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    نهب مئات "الجوعى" مركزا لتوزيع الغذاء ومتجرا كبيرا في ولاية ميريدا غربي فنزويلا، ووردت أنباء عن تصيدهم ماشية ترعى في الحقول مع انتشار العنف نتيجة نقص الغذاء في أنحاء البلاد.

    وقال كارلوس باباروني العضو المعارض في البرلمان عن ولاية ميريدا، أمس الخميس، إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون في الفوضى المستمرة منذ يومين، لكنه لم يذكر الملابسات، بحسب ما نقلته "رويترز".

    ودفعت أربعة أعوام من الكساد وأعلى معدل تضخم في العالم الملايين من أبناء فنزويلا لهوة الفقر، ويواجه نظام الرئيس نيكولاس مادورو الاشتراكي أعمال عنف متصاعدة.

    ولم تستجب وزارة الإعلام لطلب تقديم معلومات بشأن أحدث اضطرابات تجتاح البلد الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة.

    وقال باباروني وطبيب بيطري شهد جانبا من الأحداث، إن حشدا نهب شاحنة تنقل ذرة ومركزا لتوزيع الغذاء ومتجرا تديره الدولة.

    وأظهر مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من عشرة أشخاص يهرولون داخل أحد المراعي ويطاردون بقرة نفقت ضربا على ما يبدو.

    وقال مصور الواقعة الذي شهدها من سيارته بصوته في المقطع المصور "إنهم يصطادون، فالناس جوعى!"

    وأعمال النهب آخذة في التزايد في الأقاليم منذ عيد الميلاد، حيث يعاني الملايين من الجوع بسبب نقص الغذاء وارتفاع معدل التضخم بشدة، على الرغم من أن العاصمة كراكاس لم تتأثر إلى حد كبير حتى الآن.

    وتقول المعارضة إن فشل سياسات مادورو الاقتصادية وتفشي الفساد هما سبب تراجع بلد كان يوما مزدهرا وفيه أحد أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم.

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    الكلمات الدلالية:
    جوعى, الحزب الاشتراكي, عنف, نهب, سرقة, برلمان, الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو, فنزويلا
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