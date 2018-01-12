الزعيم الكوري: كوريا الشمالية قادرة على الصمود بوجه العقوبات لمئة عام ويحدد السبب

صرح الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ خلال اجتماعه مع علماء أكاديمية الدولة للعلوم، إن كوريا الشمالية لن تواجه أي صعوبات في ظل العقوبات المفروضة على البلد.

© AP Photo/ U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskill واشنطن تبحث إمكانية اعتراض السفن المتجهة إلى كوريا الشمالية

تصريحات الرئيس الكوري الشمالي جاءت خلال اجتماعه مع علماء أكاديمية الدولة للعلوم، حيث قال: "إن أحد أسرار انتصارات الثورة الكورية في مواجهة التحديات الخارجية،

هو أننا أعطينا أولوية لتطوير العلم والتكنواوجيا، وبفضل تأسيس اقتصاد وطني مستقل ووجود علماء وتقنيين متخصصين، لن نواجه أي صعوبات حتى لو فرض الأعداء علينا

عقوبات لـ10سنوات و100 سنة".

بحسب ما نقلت وكالة "تلغراف" الكورية الشمالية، يذكر بأن الرئيس الكوري أمر بدفع جوائز نقدية لموظفي الأكاديمية.

يذكر بأنه تم فرض عدد من العقوبات على كوريا الشمالية كرد على تجارب كوريا النووية، الأمر الذي أدى إلى حرب كلامية بين الرئيسيين الكوري و الأمريكي.

كما وأصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات جديدة ضد كوريا الديمقراطية، الأمر الذي سيحد بشكل كبير من قدراتها في مجال الاستيراد والتصدير.