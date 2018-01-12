البحرية الأوكرانية: استجابة "حذرة" لاقتراح بوتين

تبدي أوكرانيا استعدادها لأخذ ما تركته القوات الأوكرانية من معدات عسكرية في شبه جزيرة القرم.

أعلن ذلك قائد القوات البحرية الأوكرانية إيغور فورونتشينكو في تصريح لقناة "112 أوكرانيا" إحدى قنوات التلفزيون الأوكراني.

© Sputnik. Sergei Guneev بيسكوف: مقترح بوتين تسليم أوكرانيا المعدات العسكرية من القرم إشارة لحسن النية

وأتت تصريحاته ردا على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتسليم معدات عسكرية أوكرانية مهجورة تشتمل على عشرات السفن والطائرات الحربية، إلى أوكرانيا.

وتركتها القوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم حين رحلت من القرم التي خرجت من التبعية الإدارية للسلطة الأوكرانية واستعادت وضعها كإقليم داخل روسيا في الشهر الثالث من عام 2014.

وبحسب بوتين، فإن المعدات التي تركها الجيش الأوكراني في القرم كانت في حال يرثى لها.

وقال الخبير إيغور كوروتشينكو لـ"سبوتنيك" إن ما تركه الجيش الأوكراني في القرم لا يعدو كونه مجرد خردة لا تقبل الترميم ولا تصلح للاستخدام وتتسبب في تلوث البيئة.

وبحسب قائد القوات البحرية الأوكرانية فإن الجيش الأوكراني ترك في القرم كتيبتين من مدرعات "بي إم بي" وكتيبتين من مدرعات "بي تي إر" و7 كتائب مدفعية و4 بطاريات هاون. أما الطائرات التي كانت بحوزة القوات الأوكرانية الموجودة في القرم فقد انتقلت القادرة منها على الإقلاع إلى أوكرانيا.

ولم يمكن لأحد أركان السلطة الأوكرانية الجديدة التي لا تخفي عداءها لروسيا وسكانها أن يعبر عن رضاه باقتراح الرئيس الروسي. لذا فإن قائد القوات البحرية الأوكرانية ألمح إلى احتمال وجود "نية شريرة" في اقتراح الرئيس الروسي، وهو ما يستوجب الاستجابة لهذا الاقتراح بحذر، من دون أن يقدم إيضاحاً.