تركيا: إيران وروسيا يجب أن تحذرا سوريا من هجوم إدلب

قال بن علي يلدريم رئيس وزراء تركيا، اليوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني، إن الحملة العسكرية المتصاعدة في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة ستسبب موجة نزوح جديدة.

© Sputnik. Morad Saeed الجيش السوري يسيطر على مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب

ودعا يلدريم، بحسب ما نقلت عنه "رويترز"، إيران وروسيا إلى "تحذير السلطات السورية من هذه الهجمات"، مشيرا إلى أنها لن تؤدي إلا لتقويض عملية السلام في سوريا.

وبحسب الوكالة، فإن "مقاتلي المعارضة قد شنوا هجوما مضادا على القوات السورية وحلفائها في إدلب هذا الأسبوع".