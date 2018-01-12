ترامب يعلق على عبارة "الثقوب القذرة" عن المهاجرين

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الكلمات التي استخدمها في خطاب وصف فيه المهاجرين الذين يأتون من "ثقوب قذرة" بغير المرغوب بهم.

الكلمات التي استخدمها ترامب كانت خلال لقائه وفدا من أعضاء الكونغرس جاؤوا صحبة وفد من دول هايتي والسلفادور وبلدان أفريقيا.

ليغرد بعدها على صفحته الخاصة على "تويتر" قائلا: "الكلمات التي استخدمتها في اجتماع "DACA" (البرنامج الذي يحظر ترحيل الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين جاؤوا

وهم أطفال إلى الولايات المتحدة الأمريكية)، كانت كلمات صعبة ولكن ليست اللغة التي استخدمتها".

ووصف الممثل الرسمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل كلمات ترامب ضد المهاجرين بالعنصرية.