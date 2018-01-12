ترامب يعلق على عبارة "الثقوب القذرة" عن المهاجرين

الكلمات التي استخدمها ترامب كانت خلال لقائه وفدا من أعضاء الكونغرس جاؤوا صحبة وفد من دول هايتي والسلفادور وبلدان أفريقيا.
ليغرد بعدها على صفحته الخاصة على "تويتر" قائلا: "الكلمات التي استخدمتها في اجتماع "DACA" (البرنامج الذي يحظر ترحيل الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين جاؤوا
وهم أطفال إلى الولايات المتحدة الأمريكية)، كانت كلمات صعبة ولكن ليست اللغة التي استخدمتها".
ووصف الممثل الرسمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل كلمات ترامب ضد المهاجرين بالعنصرية.
Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings — unfortunately, no trust!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٢ يناير، ٢٠١٨
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