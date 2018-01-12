تسجيل
02:14 13 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    مصرع 22 شخص في حادث غرق قاطرة بنيجيريا

    قرار في دولة أفريقية بأوامر من "إله النهر"

    © AP Photo/ Jerome Delay
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت سفيرة العادات الصحية لدى "اليونيسف" شيميما مسلم الحسن، إن التوجيه المطبق على جزء من نهر أوفين انتهك حق الفتيات فى التعليم.

    وجاء رد السفيرة تعليقا على فرض حظر على تلميذات المدارس في منطقة أشانتي في غانا من عبور نهر محلي في فترة الحيض وأيام الثلاثاء، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

    وقد أثار هذا الحظر، الذي يعتقد أن سكان المنطقة نفذوه استجابة لأوامر "إله نهر أوفين" المحلي في منطقة أشانتي، حالة غضب بين الناشطين لحماية الأطفال، خصوصًا أن الفتيات يتوجب عليهن عبور النهر للوصول إلى المدرسة. وهذا يعني أن الفتيات في منطقة دنكييرا الشرقية العليا، في المنطقة الوسطى في البلاد، قد يحرمن من استكمال التعليم.

    مراسم الدفن في غانا
    © Photo/ youtube// BBC Africa
    بالفيديو...مراسم الدفن في غانا تتجاوز حدود المعقول

    وذكرت "BBC" أن الحكومة في غانا تبذل جهودا كبيرة حاليا للإبقاء على التلميذات في المدارس خلال فترات الطمث الشهرية.

    وتقدر "اليونسكو"، منظمة العلوم والتربية التابعة للأمم المتحدة، أن واحدة من بين كل 10 فتيات في المنطقة لا تذهب إلى المدرسة لأنها تكون حائض، ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن 11.5 مليون امرأة في غانا لا تجد مرافق الصحة العامة والنظافة اللازمة.

    وسخرت شيميما مسلم الحسن، من ذلك قائلةً: "يبدو أن الآلهة هي حقا قوية أليست كذلك، أحيانا أعتقد أننا بحاجة إلى المطالبة بنوع من المساءلة لهذه الآلهة، التي تواصل منع حدوث الكثير من الأمور، لمعرفة كيف استخدموا القوة الهائلة التي قدمناها لهم".

    وذكرت "BBC" أن وزير المنطقة الوسطى كوامينا دنكان أعطى مؤشرا على أنه سينسق مع الوزير الإقليمي لأشانتي لإيجاد حل.

    ويمثل نهر أوفين حدا فاصلا بين أشانتي والمنطقة الوسطى. ويوجد في كل ثقافة عادات وتقاليد خاصة بالنساء في فترة الطمث.

    وفي مدغشقر، يطلب من بعض الإناث عدم الاغتسال خلال الطمث، وفي نيبال، تضطر بعض النساء إلى النوم في أكواخ بعيدا عن بقية أفراد الأسرة.

    انظر أيضا:

    أمم أفريقيا...غانا تحبط مغامرة الكونغو وتتأهل إلى قبل النهائي (فيديو)
    الكشف عن سر بصق لاعب غانا على "كوبر" مدرب الفراعنة
    بالفيديو...رد فعل السيسي لحظة إحراز هدف مصر في مرمى غانا
    الكلمات الدلالية:
    فترة الحيض, أخبار غانا, العنف ضد الأطفال, قرار حكومي, منع عبور طالبات فوق نهر في غانا, حكومة غانا, هيئة الأمم المتحدة, اليونيسيف, شيميما مسلم الحسن, غانا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشاركة فريق التجشيع بي كا أنويكس (قازان، روسيا) خلال المباراة بينه وبين بي كا تورينو (تورين، إيطاليا) لبطولة كأس أوروبا
    جميلات عالم الرياضة في عام 2017
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك