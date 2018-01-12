17 دولة بينها الولايات المتحدة تؤيد قرار اعتراض سفن تنتهك الحظر على كوريا الشمالية

نشرت 17 دولة، على رأسها الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بياناً تؤيد فيه قراري مجلس الأمن 2375 و2397 الذي يلزم باعتراض السفن التي تنتهك الحظر المفروض على كوريا الشمالية.

© AP Photo/ U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskill واشنطن تبحث إمكانية اعتراض السفن المتجهة إلى كوريا الشمالية

واشنطن — سبوتنيك. ووقع البيان المشترك الذي وزعته وزارة الخارجية الأمريكية كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا وألمانيا وأستراليا والأرجنتين وكندا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا ونيوزيلاند والنرويج وبولندا وسنغافورة.

وفي وقت سابق، فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي والصاروخي، الأمر الذي سيحد بشكل كبير من قدرات التصدير والاستيراد لبيونغ يانغ. وحدد القرار 2375 أشد نظام عقوبات في الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين. وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إجراءات تنفيذ هذا القرار.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت خلال الأشهر الماضية عددا من الصواريخ البالستية، وأجرت تجارب نووية أثارت قلق واشنطن وحلفائها في آسيا وقوبلت باستنكار دولي واسع.