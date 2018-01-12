اتفاقية شراكة أوروبية مع أذربيجان هذا العام

أعلن رئيس مكتب الاتحاد الأوروبي في أذربيجان، كيستوتيس يانكاوسكاس، اليوم الجمعة، أن بروكسل تأمل بتوقيع اتفاقية حول الشراكة الاستراتيجية مع باكو العام الحالي.

© AFP 2018/ ASHRAF SHAZLY الرئيس الفلسطيني يؤكد على دور أوروبا في العملية السياسية بالمنطقة

باكو- سبوتنيك . وقال يانكاوسكاس للصحفيين: "المحادثات حول الاتفاقية تجري بشكل جيد جدا، وفي العام الماضي، أجريت محادثات مثمرة. على سبيل المثال، في اليوم التالي لقمة "الشراكة الشرقية "في بروكسل، واصل المفاوضون من الجانبين المحادثات، والقمة أعطت زخما، ونحن نحاول العمل على نحو لا يسمح بإضاعة الوقت، وفي هذا العام آمل أن يتم التوافق على هذه الاتفاقية.

ويذكر أن هذه الاتفاقية ستكون متسقة مع المبادئ المعتمدة في عام 2015 في وثيقة معهد سياسة الجوار الأوروبية، وستوفر إطارا محدثا للحوار السياسي والتعاون المتبادل المنفعة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد منح في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، تفويضا للمفوضية الأوروبية والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، للتفاوض نيابة عن الاتحاد والدول الأعضاء فيه، بشأن التوصل إلى اتفاقية شاملة جديدة مع أذربيجان.

وينبغي أن تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية الشراكة والتعاون عن عام 1996، ما سيتيح مزيدا من مراعاة الأهداف والمشاكل المشتركة التي تواجه الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.