اتفاقية شراكة أوروبية مع أذربيجان هذا العام

ويذكر أن هذه الاتفاقية ستكون متسقة مع المبادئ المعتمدة في عام 2015 في وثيقة معهد سياسة الجوار الأوروبية، وستوفر إطارا محدثا للحوار السياسي والتعاون المتبادل المنفعة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد منح في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، تفويضا للمفوضية الأوروبية والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، للتفاوض نيابة عن الاتحاد والدول الأعضاء فيه، بشأن التوصل إلى اتفاقية شاملة جديدة مع أذربيجان.
وينبغي أن تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية الشراكة والتعاون عن عام 1996، ما سيتيح مزيدا من مراعاة الأهداف والمشاكل المشتركة التي تواجه الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.
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