الإسترليني يقفز لأعلى مستوى منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا... ما السبب

وصعد الإسترليني بأكثر من 1 % إلى 1.37 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ 24 يونيو/ حزيران 2016 ، عندما هوت العملة البريطانية بعد أن وافق الناخبون على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن ذكر تقرير لـ"بلومبرغ" إن وزيري المالية الإسباني والهولندي اتفقا على العمل سويا من أجل اتفاق للخروج يبقي على روابط وثيقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فيما سيكون تباينا واضحا في الآراء بين دول الاتحاد حول كيفية التعامل مع بريطانيا بعد رحيلها.

ونفى مسؤولون من وزارتي المالية الإسبانية والهولندية التقرير وقالوا إنه لا يوجد اتفاق جديد بين البلدين بشأن كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد.

وكان الإسترليني يصعد بالفعل قبل ظهور تقرير "بلومبرغ"، مدعوما بطلب على اليورو واستمرار ضعف الدولار.

وبحلول الساعة 18:33 بتوقيت غرينتش سجل الإسترليني 1.3713 دولار.