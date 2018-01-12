ألمانيا تعتزم تطبيق اتفاق إيران النووي بشكل كامل

صرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة 12 ديسمبر/كانون الثاني، بأن بلادها سوف تتشاور مع بريطانيا وفرنسا بشأن كيفية المضي قدما في تطبيق الاتفاق النووي مع إيران وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منه إذا لم يتم إصلاح بعض "العيوب".

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS ترامب: يجب فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب تصميمها وتجاربها لصواريخ بالستية

ونقلت رويترز عن المتحدثة رسالة قالت فيها:

سوف نتشاور الآن مع شركائنا الأوروبيين للتوصل إلى سبيل مشترك للمضي قدما، الحكومة الاتحادية ستواصل العمل من أجل التطبيق الكامل للاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد صرح بأن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مشيرا إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم يخالف بنوده، وعلى أمريكا إبداء الالتزام الكامل مثل إيران.

جاء كلام وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له على موقع "تويتر"، كأول رد فعل رسمي إيراني على قرار الرئيس الأمريكي ترامب قبل ساعات بتمديد رفع العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي مع إيران.