جمهورية دونيتسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها16 مرة خلال الليلة الماضية

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية، قصفت أراضيها 16 مرة خلال الليلة الماضية.

© Sputnik. Igor Maslov دونيتسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 14 مرة خلال يوم

دونيتسك- سبوتنيك .وقال المتحدث باسم قيادة العمليات في جمهورية دونيتسك الشعبية: بأن " القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة 16 مرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".

ووفقا للمتحدث " قصفت القوات الأوكرانية ثمانية مناطق في الجمهورية، استخدمت فيها المدفعية من عيار 120 ملم و 82 ملم ".

هذا وكان المشاركون في مجموعة الاتصال المعنية بتسوية الأزمة في أوكرانيا، قد اتفقوا في وقت سابق، على وقف إطلاق النار في دونباس اعتبارا من 23 كانون الأول/ ديسمبر، بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة والميلاد.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين،

اللتان أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام.

ووفقا لأخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك وإقامة الهدنة،

إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.