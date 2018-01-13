محادثات جديدة بين الكوريتين في إطار فني

في مركز محادثات "بانمونجوم" في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين بشأن مشاركة رياضي كوريا الشمالية بدورة الألعاب الأولمبية في بيونشانغ التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 25 شباط /فبراير.
هذا واجتمع وفدي الكوريتين يوم 9 كانون الثاني/يناير الجاري، في مركز محادثات "بانمونجوم" في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين،
وهو أول اجتماع منذ فترة طويلة بين وفدي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وفي نتيجة هذا اللقاء، تم اعتماد بيان مشترك،
قررت فيه سيؤول وبيونغ يانغ استئناف حوار شامل في مختلف المجالات بما في ذلك بالمجال العسكري،
كما ووافقت سيؤول أيضا على إرسال فريق كوريا الشمالية الرياضي في شباط/فبراير إلى دورة الألعاب الأوليمبية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.
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