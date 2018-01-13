محادثات جديدة بين الكوريتين في إطار فني

تقترح كوريا الشمالية عقد محادثات على مستوى العمل مع سيؤول في 15 كانون الثاني/ يناير، بشأن زيارة فنانين من بيونغ يانغ إلى كوريا الجنوبية، وجاء ذلك وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن ممثلين لوزارة شؤون الجمعيات الوطنية.

سيؤول- سبوتنيك .يذكر ان كوريا الجنوبية اقترحت في وقت سابق، عقد اجتماع على مستوى العمل بتاريخ 15 كانون الثاني / يناير،

في مركز محادثات "بانمونجوم" في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين بشأن مشاركة رياضي كوريا الشمالية بدورة الألعاب الأولمبية في بيونشانغ التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 25 شباط /فبراير.

هذا واجتمع وفدي الكوريتين يوم 9 كانون الثاني/يناير الجاري، في مركز محادثات "بانمونجوم" في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين،

وهو أول اجتماع منذ فترة طويلة بين وفدي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وفي نتيجة هذا اللقاء، تم اعتماد بيان مشترك،

قررت فيه سيؤول وبيونغ يانغ استئناف حوار شامل في مختلف المجالات بما في ذلك بالمجال العسكري،

كما ووافقت سيؤول أيضا على إرسال فريق كوريا الشمالية الرياضي في شباط/فبراير إلى دورة الألعاب الأوليمبية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.