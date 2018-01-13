إعلام: أمريكا تعترف بالتفوق النووي الروسي

© Sputnik. Grigoriy Sisoev لجنة الدفاع الروسية: روسيا تعزز وجودها في البحر المتوسط بما يخدم مصالحها الوطنية

سبوتنيك. وجاء في وثيقة "مراجعة الموقف النووي" "أن روسيا لها ميزات أكبر مقارنة بالولايات المتحدة وحلفائها من حيث إنتاج الأسلحة النووية والقوى النووية غير الاستراتيجية". بحسب ما جاء في صحيفة "ديفينس نيوز"

ويشير التقرير أيضا إلى أن موسكو "تخلق مجموعة كبيرة من الأنظمة غير الاستراتيجية التي يمكن أن تصبح إما أسلحة نووية أوتقليدية". ومن خصائص هذه الأنظمة، بحسب التقرير، أنها متنوعة وحديثة".

وفي الوقت نفسه، وكما تؤكد الوثيقة، تعمل روسيا، على الرغم من انتقادها لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، على تحديث صواريخها البالستية بالرؤوس الحربية النووية وإيجاد صواريخ اعتراضية جديدة.

وقال البنتاغون تعليقا على نشر مقتطفات من التقرير، أن لديها احتمالات عدة لهذا التقرير وأن النسخة النهائية يجب أن يوافق عليها الرئيس دونالد ترامب ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو تتوقع إجراء حوار إيجابي مع واشنطن حول معاهدة ستارت الثالثة ويشير إلى أن روسيا ليست متأكدة من أن الولايات المتحدة، حين إعادة تجهيز الأنظمة، لن تستخدمها كأسلحة نووية فيما بعد.